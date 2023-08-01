اليوم السابع
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الصحة: تقديم 14.3 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى الآن

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:58 م
الصحة: تقديم 14.3 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى الآن وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 14.3 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم مجانا. 
 
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
 
وفى حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة إنه يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية.
 
 
 
 

الصحة

حملة 100 يوم صحة

القوافل الطبية

العيادات المتنقلة



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