يقلل الاكتئاب.. اعرف سر الصحة والحيوية فى حليب الكركم

كتبت ميرفت رشاد

حليب الكركم الذهبى هو مشروب تم وصفه من قبل الطب الهندى القديم والطب الصينى لعدة قرون نظرًا لقدرته العالية على الحد من آثار الأمراض على البشر، وتتراوح فوائد حليب الكركم من تعزيز المناعة والهضم والقلب وصحة العظام إلى تقديم خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأمراض ومعززة للبشرة، ومن المعروف أيضًا أنها تساعد فى تقليل التوتر وتوفير الاسترخاء، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

القيمة الغذائية للحليب الذهبى (الكركم)

الحليب الذهبى هو مشروب غنى بالمغذيات يحتوى على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والبوتاسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة، قد تختلف الخصائص الغذائية للحليب الذهبى اعتمادًا على كمية الكركم المضاف ونوع الحليب المستخدم.

الفوائد الصحية للحليب الذهبي



1. تقليل الالتهاب والألم

من المعروف أن الكركم له خصائص مضادة للالتهابات بسبب مضادات الأكسدة الخاصة التى يحتوى عليها والتى تسمى الكركمين، يؤدى إلى تثبيط الدورات الكيميائية الحيوية المختلفة التى لها تأثير على التسبب فى الالتهاب، يعتبر فيتامين سى أيضًا أحد مضادات الأكسدة الشائعة التى تعمل على تلطيف الالتهاب وتؤدى إلى عملية التئام الجروح بشكل أسرع ، قد تقلل هذه التأثيرات المضادة للالتهابات من آلام المفاصل الناتجة عن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي .

2. تحسين وظيفة الدماغ والذاكرة

تؤدي الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة فى الكركم إلى زيادة مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، هو عامل مهم يحدد نمو الخلايا العصبية وتطورها، واللدونة العصبية، ويعمل أيضًا كناقل عصبى، وبالتالى فهو ضرورى لنمو الدماغ الطبيعى المرتبط بالتعلم والذاكرة.

3. قد يعزز صحة القلب

الكركمين مركب حيوى فى الكركم قد يكون مفيدًا في الحفاظ على أداء القلب السليم بأكثر من طريقة، وأظهرت الأبحاث العلمية التى أجريت على آثار مكملات الكركمين أنها تخفض ضغط الدم الذى يمكن أن يؤثر على أمراض القلب إذا كان موجودًا بمستويات أعلى، يلعب الكركمين أيضًا دورًا مثيرًا للاهتمام فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL (الكوليسترول الضار) وإجمالي الدهون الثلاثية التي تمنع خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل تكوين البلاك وانسداد الأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

4. معززات مزاجية

ثبت أن الكركمين الموجود في الكركم في الحليب الذهبي له علاقة إيجابية بتقليل الاكتئاب واضطرابات المزاج، وهذا له تأثير على تنظيم النواقل العصبية والاضطرابات العصبية، وبالتالي إظهار تأثير وقائي بالإضافة إلى ذلك قد تعمل التأثيرات المضادة للالتهابات للكركمين أيضًا كمضاد للاكتئاب لبعض الأشخاص لأنها تمنع السمية الناتجة عن الإجهاد.

5. تحسين الهضم

البهارات المستخدمة في الحليب الذهبي، مثل الفلفل الأسود، والزنجبيل، والهيل "الحبهان"، والقرفة، كانت تستخدم تقليديا لتأثيرها على الجهاز الهضمي، تم دعم هذا من قبل العلم حيث أثبتت بعض الدراسات أن الإفراط في إنتاج اللعاب الناجم عن التوابل يؤدي إلى تركيزات أعلى من إنزيمات الأميليز التي تساعد في الهضم، أدى الكركمين والفلفل الأسود أيضًا إلى إفراز العصارة الصفراوية في الكبد وهو أمر ضروري لتسريع عملية الهضم، قد يحسن الحليب الذهبي الهضم إذا تم خلطه بالبهارات التقليدية.