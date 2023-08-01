وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم المعلمين الفائزين ببعثة لفرنسا ويترأس لجنة المقابلات

كفر الشيخ- محمد سليمان

فاز 4 معلمين من معلمي اللغة الفرنسية بمحافظة كفر الشيخ، ببعثة إلى فرنسا، لفوزهم في مسابقة TREFLE فى مستويات اللغة الفرنسية، يأتى المشروع لدعم اللغة الفرنسية فى مصر، وقد حصل المعلمون الـ4 الممثلون لمحافظة كفر الشيخ على بعثة إلى فرنسا مكافأة لتميزهم.

وعلى جانب آخر، استقبل محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى مكتبه اليوم الثلاثاء، محمود العطافي، ووفاء الموجه المركزي، وبرفقتهم المعلمين الـ 4 الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقةTREFLE ، محمد إبراهيم محمد البغدادى، إدارة شرق كفر الشيخ، ودعاء عبد الموجود عبد الراضي، إدارة بيلا التعليمية، وإيمان محمد شعبان، إدارة دسوق التعليمية، وهيثم عبد الله حسن مصطفى، إدارة الرياض التعليمية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للجميع لتميزهم وحسن تمثيلهم لمحافظة كفر الشيخ، واوصاهم بضرورة الإستفادة من تلك الرحلة ونقل الخبرات والثقافات المفيدة لزملائهم، وضرورة استفادة توجيه اللغة الفرنسية من تلك العناصر المميزة، واعدا إياهم بلقاء عقب عودتهم متمنيا للجميع ديمومة التوفيق والتفوق والسداد.

كما أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2020 لمدارس التعليم الفني، وإدارة سيدي سالم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، موجهاً بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.



جانب من لجنة المقابلات الشخصية



ملتقى توظيف تعليمي بتربية الزقازيق



وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة المقابلات الشخصية