هل يحق لطلاب الثانوية إعادة الترشيح بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء التحويلات

كتب محمد صبحى

كشف مكتب التنسيق فى دليل طلاب الثانوية العامة حول الأخطاء الشائعة حول تنسيق الجامعات 2023، والذى أعده المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، ومن بينها أحقية الطالب فى إعادة ترشيحة مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء مرحلة التحويلات.

وأكد مكتب التنسيق أنه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويلات "تقليل الاغتراب"، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.