نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة "التدريب والشباب"

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة التدريب والشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والتي يتم تنظيمها للموسم الثاني من خلال التعاون بين لجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى ، بمشاركة كبيرة من شباب المهندسين فى الدورات التدريبية المختلفة.

وقال المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من دورة أعمال المكتب الفني بمشاركة 130 متدربا من المهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة، بإلإضافة الى 3 سيمنار بالتعاون مع مركز طلال ابو غزالة للمعرفة بمشاركة وحضور ما يقارب من 100 متدرب.

وأضاف ان العام الثانى من مبادرة التدريب والشباب تلقى نجاح واقبال كبير من طلاب الهندسة وحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل ، مشيرًا الى انه تم الاعلان وبدء دبلومة الاعمال الميكانيكية ( firefighting/ plumbing/ hvac) و انطلاق دورة التسعير بدءا من ٥ اغسطس ضمن فعاليات المبادرة والاعلان عن دورة اللغة الانجيليزية المجانية كاولي دورات اللغات خلال الموسم الحالي مع الاعلان تباعا عن مختلف الدورات والورش المجانية خلال فترة المبادرة .

يذكر أن اطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية مبادرة التدريب والشباب فى الموسم الثانى بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة واستفادة عدد كبير من شباب المهندسين من المبادرة وتتضمن المبادرة دورات تدريبية مجانية في المجالات الهندسية المختلفة وفى اللغات ودورات و ورش عمل وبرامج مجانية في التأهيل ومهارات القيادة وتطوير الذات، وكذلك ندوات تخصصية هندسية وتوفير التطبيق والتدريب العملي ودمجه بالتدريب النظري.

واستمرار خصم 25% علي جميع الدورات التدريبية المقدمة من النقابة لحديثي التخرج وطلاب الهندسة.