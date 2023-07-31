"كيفية البدء وتطوير برنامج مشروعك".. ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح ندوة بعنوان "دور جهاز تنمية المشروعات وكيفية بداية وتطوير مشروعك"، بمقر النقابة بالشاطبي.

في البداية؛ رحب المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية بالحضور وأثنى على مجهود لجنة التوظيف لما تقدمه من تسهيلات ومعلومات قيمه لدعم المهندسين في سوق العمل ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مناسبة.

بينما اشاد المهندس كريم عزت امين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية، بدور لجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح لما تقدمه من دور هام لشباب المهندسين وحديثي التخرج.

كما أشاد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستفادة المهندسين من الدور الخدمي العام الذي يقدمه للمجتمع ورواد الأعمال.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح رئيس لجنة التوظيف في نقابة المهندسين بالإسكندرية، ان اللجنة حريصة على تقديم كافة المعلومات من خلال استضافة متخصصين لكي يستفيد منها المهندسين وحديثي التخرج للبدء في مشروعات خاصة بهم وتنمية فكرة ريادة الأعمال لديهم.

وتناولت المهندسة هادية طلعت مسئول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات طرق توفير فرصة مثالية للمهندسين الراغبين في تعزيز معرفتهم وفهم أفضل لعملية تنفيذ المشاريع ودور جهاز تنمية المشروعات في تحقيق النجاح.

كما ناقشت طرق استخراج التراخيص اللازمة وتوجيه العميل الى المكان المناسب وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع الخاص به من خلال وحدة الشباك الواحد.

ومن جانبها تحدثت المهندسة نيفين عادل رئيس وحدة تنمية المشروعات بجهاز تنمية المشروعات عن طرق التمويل المناسبة لكل مشروع بالإضافة الى المستندات المطلوبة للتقديم في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتطرقت إلى كيفية بداية المشروع والدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال، وكيفية تطوير مشروعك ورفع كفاءته، معرفة البرامج القومية للتشغيل التي تعمل على تعزيز مبادرات الأعمال والعمل الحر.

حضر اللقاء أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس صلاح حامد والمهندس كريم عزت، الدكتور مصطفى الحضري ، المهندس محمد قبيصي.