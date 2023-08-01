مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقا فى مياه ترعة قمري نطاق مركز القرين بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية ، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "رمضان ص ح" 28 سنة مقيم، القلعة نطاق مركز القرين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.