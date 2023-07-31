انتشال جثة طالب غرق قبل نتيجة الثانوية العامة في بورسعيد

انتشل رجال الإنقاذ النهري، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الاثنين، جثمان طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به.

وانهارت والدة طالب الثانوية العامة ودخلت في نوبة من البكاء والصراخ، مرددة:"متسبنيش يا زياد، زيااااد، يا حبيبي يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتلك بلاش تنزل البحر".

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هاني احمد ابراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، بالأمس، لافتين أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في إنتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بـ "مايوه" أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.