مسئول روسي: اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان سيعقد 29 سبتمبر في كازان

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قال الممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، إن اجتماع تنسيق موسكو الجديد بشأن أفغانستان سيعقد في 29 سبتمبر القادم في مدينة كازان الروسية.

وأضاف المبعوث -في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية- أن الاجتماع القادم سيركز على موضوع شمولية حكومة طالبان المؤقتة.

وأشار كابولوف إلى أنه "حتى الآن، لم نشهد [أي تقدم في هذه القضية]، ولهذا السبب نجتمع من أجل مواصلة عملنا".

وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات، لافتا إلى أن وفد طالبان أكد بالفعل مشاركته.

وعقد اجتماع تنسيق موسكو السابق بشأن أفغانستان في نوفمبر من العام الماضي في موسكو وتم وضع الصيغة في عام 2017 من أجل تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان ويضم الاجتماع روسيا والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.