اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:00 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات انطلاق برامج مركز استدامة للعام التدريبى الجديد

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:08 م
محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات انطلاق برامج مركز استدامة للعام التدريبى الجديد جانب من الجولة التفقدية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق برامج مركز استدامة لخطة العام 2023-2024 والتي تستهدف العمل على الارتقاء بمنظومة بناء القدرات والتدريب بالمحافظة، للحفاظ على مكتسبات المحافظة، ومواكبة خطط الدولة الإستراتيجية في ملف رفع كفاءة الجهاز الإداري، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.
 
حيث قام مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي للمحافظة بإعداد خطة تدريبية تلبي طموحات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة وترفع من الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين بالجهاز الحكومي في كافة التخصصات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
 
في هذا الصد،د نفذ مركز استدامة برنامجين تدريبين خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023 وضمن البرامج المخططة لهذا الشهر الأول بعنوان "الإجازات الحكومية لموظفي الدولة بقانون الخدمة المدنية " وذلك لـ50 مستفيد يمثلون المسئولين عن إدارات الموارد البشرية بالوحدات التنظيمية بالمحافظة بما في ذلك الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتطرق البرنامج لتصنيفات الأجازات الوظيفية لموظفي الدولة الوجوبي منها وغير الوجوبي وغيرها من النقاط ذات العلاقة بهذا القسم في قانون الخدمة المدنية.
 
وحمل البرنامج الثاني عنوان " التميز الحكومي الإداري " وقدم ل 45 مستفيد من مديري الإدارات الوسطى والإشرافية بوحدات الحكم المحلي بالمحافظة ،متناولاُ عددا من المهارات القيادية والإدارية التي تساهم في تحقيق التميز الحكومي في الوحدات المحلية والجهات ذات العلاقة.
 
تفقد محافظ كفر الشيخ للتدريبات
تفقد محافظ كفر الشيخ للتدريبات

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ

محافظ كفر الشيخ يستمع للمدربين
محافظ كفر الشيخ يستمع للمدربين

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

تدريب موظفي الدولة

مركز استدامه



الموضوعات المتعلقة

مركز استدامة التطوير بكفر الشيخ يعقد الاختبارات التأهيلية للبرامج التخصصية

السبت، 29 يوليو 2023 02:37 م

"التحالف الوطنى" سلسلة إنجازات مستمرة.. مشروعات تنموية لخدمة أهالى أسوان.. تسليم 24 مركبًا للصيد.. وافتتاح مسجدين ووحدة تنقية مياه بقرية بلانة.. وتشغيل مركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بـ10 ملايين جنيه

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:00 ص

حياة كريمة فى البلد.. الانتهاء من إنشاء مركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية.. أول مركز متكامل لتمكين المرأة الريفية بقرية حنون فى الغربية.. والأهالى: سيوفر فرص عمل لسيدات القرية ويحافظ على الحرف التراثية

السبت، 15 أبريل 2023 12:00 م

محافظ الغربية يتفقد إنشاء مركز "استدامة" كأول مركز لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا

الخميس، 06 أبريل 2023 04:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة