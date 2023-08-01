محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات انطلاق برامج مركز استدامة للعام التدريبى الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، انطلاق برامج مركز استدامة لخطة العام 2023-2024 والتي تستهدف العمل على الارتقاء بمنظومة بناء القدرات والتدريب بالمحافظة، للحفاظ على مكتسبات المحافظة، ومواكبة خطط الدولة الإستراتيجية في ملف رفع كفاءة الجهاز الإداري، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

حيث قام مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي للمحافظة بإعداد خطة تدريبية تلبي طموحات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة وترفع من الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين بالجهاز الحكومي في كافة التخصصات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

في هذا الصد،د نفذ مركز استدامة برنامجين تدريبين خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023 وضمن البرامج المخططة لهذا الشهر الأول بعنوان "الإجازات الحكومية لموظفي الدولة بقانون الخدمة المدنية " وذلك لـ50 مستفيد يمثلون المسئولين عن إدارات الموارد البشرية بالوحدات التنظيمية بالمحافظة بما في ذلك الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتطرق البرنامج لتصنيفات الأجازات الوظيفية لموظفي الدولة الوجوبي منها وغير الوجوبي وغيرها من النقاط ذات العلاقة بهذا القسم في قانون الخدمة المدنية.

وحمل البرنامج الثاني عنوان " التميز الحكومي الإداري " وقدم ل 45 مستفيد من مديري الإدارات الوسطى والإشرافية بوحدات الحكم المحلي بالمحافظة ،متناولاُ عددا من المهارات القيادية والإدارية التي تساهم في تحقيق التميز الحكومي في الوحدات المحلية والجهات ذات العلاقة.