اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل دورات وزارة التنمية المحلية ومدربي نقل المعرفة.. صور

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:21 م
محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل دورات وزارة التنمية المحلية ومدربي نقل المعرفة.. صور تكريم محافظ كفر الشيخ للمتميزين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أوائل الدورات التدريبية التي تم عقدها خلال العام التدريبي الماضي، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وذلك وفق المتبع خلال الأعوام السابقة من تقديم كافة سبل الدعم المعنوي والتحفيز للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وذلك لحث الجميع على بذل مزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالأداء الوظيفي للعاملين بكافة القطاعات.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، المدربين المتعاونين مع المركز خلال العام التدريبي الماضي ضمن برنامج نقل المعرفة التخصصية، والتي انتهجها المركز لنشر الوعي التدريبي والمهني بين العاملين بالجهاز الإداري، وقد شمل التكريم عدد من الشخصيات الإستشارية، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، وعدد من خريجي دورات تدريب المدربين من مركز سقارة وزارة التنمية المحلية، وذلك تعظيماً للإستفادة من أبناء المحافظة في قطاع التدريب وبناء القدرات.

وعلى ذات الصعيد كرم محافظ كفر الشيخ، إدارة وفريق عمل مركز استدامة للتدريب والتطوير على حسن الأداء والتميز في تخطيط وإدارة تنفيذ الفعاليات التدريبية سواء المشترك منها مع الجهات الشريكة أو التي نفذها المركز بقدراته البشرية خلال العام التدريبي المنقضي، مشددا بضرورة العمل على مواصلة الأداء الجيد وبذل مزيد من الجهد، لزيادة الغطاء التدريبي ليشمل كافة القطاعات المستفيدة داخل المحافظة، وضرورة الحفاظ على مكتسبات المركز خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة الدائم والمستمر، لمواكبة تطلعات القيادة السياسية والتنفيذية والاتساق مع خطط التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 في قطاع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بمعدلات الأداء الوظيفي.

 

تكريم محافظ كفر الشيخ للمتميزين
تكريم محافظ كفر الشيخ للمتميزين

 

تكريم من المتميزين بديوان عام المحافظة
تكريم من المتميزين بديوان عام المحافظة

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من تكريم المتميزين
جانب من تكريم المتميزين

 


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