اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:42 ص
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
شمال سيناء - محمد حسين

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اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ 1629 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1417 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 1417 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

حضر اعتماد النتيجة كل من خالد أبو سلمه مدير التعليم الإعدادى، إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الابتدائى، عادل يحى محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

 

ف
 

 


شمال سيناء

نتيجة الدور الثاني

الشهادة الاعدادية

سيناء

التربية والتعليم



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