اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبه نجاح 83.66%

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:00 ص
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبه نجاح 83.66% اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 83.66%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني 29552 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 25054 طالبا وطالبة بإجمالي ناجحين 20960 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 100% حيث حضر 12 طالبا وطالبه ونجح منهم 12 طالبا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%

وجاءت الاحصائيات النهائية للدورين معا الأول والثاني الدراسي 2022 / 2023 تقدم   192238طالب وطالبه حضر 190101 طالب وطالبه وحصل علي الحد الأدنى للنجاح 180738 بنسبه مئوية 95.07%.

وجاءت في المركز الأول أداراة الواحات البحريه بنسبة 99.77% والشيخ زايد  99.13% والدقي 98.94% و العمرانية 98.44% وشمال الجيزة 98.18% و العجوزة 98.18% والحوامدية 97.75% و العياط 97.74% و الوراق 97.71% و الهرم 97.56% وأطفيح 97.52% و اليدرشين 97.25% و منشأة القناطر 97.24% و الصف 97.10% و كرداسة 96.58% و 6 اكتوبر 95.57% وأوسيم 95.17% وجنوب الجيزة 93.89% و ابو النمرس 86.65% و بولاق الدكرور 77.57% ..

 

 

 


الشهادة الإعدادية

الإعدادية

محافظ الجيزة

الدور الثاني



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