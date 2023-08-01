طالبة بقنا تحصل على 4.5% بالثانوية العامة ووالدها: بنتى متفوقة وهنقدم تظلم

قال حمادة طاهر، والد طالبة ثانوية بقنا، إن ابنته ميار حصلت على 18.5 بنسبة 4.51% فى امتحانات الثانوية العامة، رغم تفوقها فى الدراسة على مدار السنوات الماضية وأنها ظلمت فى النتيجة.

وأوضح طاهر، لليوم السابع، أنها كانت تدرس بمدرسة أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادى، وحصلت فى اللغة العربية على 5 درجات، واللغة الأجنبية الأولى على 4.5 درجات، واللغة الأجنبية الثانية على صفر، والكيمياء 6 درجات، والأحياء درجة واحدة، والجيولوجيا وعلوم البيئة صفر، والفيزياء درجتان.

وأوضحت الطالبة، أنها فوجئت بنتيجتها تلك ودخلت على أكثر من موقع للتأكد من النتيجة، بعدما إصابتها حالة من الصدمة، لاسيما أنها كانت من الأوائل، وتم تكريمها أكثر من مرة من المدرسة ومعلميها، لحصولها على المركز الأول، وأنها استطاعت التغلب على أى صعوبة فى الامتحان.

وتابعت، أنها أصيب بصدمة بعد ظهور النتيجة ولم تتوقع ما حدث، لذلك سوف تتظلم من نتيجة الثانوية حال فتح باب التظلمات ومطالبة برجوع حقها.