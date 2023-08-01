سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من محل وسط العاصمة الفرنسية باريس

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الإذاعة الفرنسية، إن ثلاثة أشخاص تمكنوا من سرقة مجوهرات بقية 15 مليون يورو من محل بوسط العاصمة باريس، اليوم الثلاثاء.

وأعلن النائب العام الفرنسي، فتح تحقيق في الحادث واتهم شخصا قبض عليه بالسطو المسلح والاختطاف.

وأظهرت لقطات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، في أبريل الماضي، لقطات فيديو لحظات سرق فيها لصوص تحت تهديد السلاح مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات وسط العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا بجوار وزارة العدل.

ووثقت الكاميرات عملية تعرض متجر بولجاري الشهير للمجوهرات وسط باريس للسرقة، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المتجر للسرقة خلال عامين.