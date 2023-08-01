اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية تطلق مبادرة تحت عنوان "تدريبات من أجل التوظيف"

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:38 م
حياة كريمة بالشرقية تطلق مبادرة تحت عنوان "تدريبات من أجل التوظيف" جانب من التدريبات
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الأول من مبادرة "تدريبات من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من الوصول إلى القرار المناسب للحصول على الوظائف المناسبة طبقا لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم، والتي نفذتها الإدارة العامة للشباب من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتي تقام على مدار 3 أيام متواصل، خلال فترتين صباحية، مسائية بنادي الشرقية الرياضة بقاعة المنسي.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن تدريبات من أجل التوظيف من أهم البرامج التي تنفيذها وزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى الوقوف على جوانب القوة بقدرات الشباب ودعم مناطق الضعف لديهم في اتخاذ القرارات للبحث عن الوظائف واختيارها وتقديم كافة أوجه الدعم للشباب خلال التدريبات للحصول على الوظيفة المناسبة وفقا للتخصصات المطلوبه ومؤهلاتهم العلمية.
 
تضمنت فعاليات اليوم الأول للتدريب مهارات التسويق الشخصي، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلات الشخصية، العديد من التدريبات المؤهلة لسوق العمل من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة وشركة ميكروسوفت.
 
تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب.

حياة كريمة

حياة كريمة بالشرقية

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