محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف 4 طرق رئيسية بشبين القناطر بـتكلفة 130 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة شبين القناطر، وذلك في إطار المتابعة والتنسيق المستمر لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث استهل الجولة التي استمرت لمدة 3 ساعات لمتابعة رصف أربع طرق رئيسية تشرف على تنفيذهم الهيئة العامة للطرق والكباري، وهم (طريق شبين القناطر/ قليوب - طريق شبين القناطر / مشتول السوق - طريق كوبري نبتيت / شبين - طريق الأحراز / كفر الصهبي طحوريا)، بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، يرافقه المحاسب خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، والمهندس محمد راجح مدير عام هيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد صديق مدير المشروع.

وبدأ المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال رصف طريق شبين القناطر / قليوب، من أمام قرية أبو المعاطي حتى الزهويين، بطول 11.5كم بتكلفة 37 مليون جنيه، حيث يجري حاليا أعمال رصف 3.7 كم منه، كما جاري أعمال رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية، ووجه المحافظ تعليماته للشركة المنفذة بعد الانتهاء من أعمال الرصف البدء في وضع البلدورات على جانبي الطريق، كما وجه المحافظ بتحرير محضر ضد أحد المواطنين تم ضبطه يقوم برش المياه بالشارع العام أمام المحل الخاص به.

وتابع، أعمال رصف طريق شبين القناطر / مشتول بطول 7 كم، يبدأ من ميدان الشاملة حتي حدود الشرقية بتكلفة 28 مليون جنيه، حيث جاري أعمال FDR إعادة تدوير الطبقة السطحية.

وقام بمتابعة أعمال رصف طريق كوبري نبتيت / شبين القناطر بطول 8 كم، حيث جاري أعمال FDR (إعادة تدوير الطبقة السطحية)، يليها وضع طبقة الأسفلت بتكلفة 30 مليون جنيه.

واختتم الهجان الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق الأحراز / كفر الصهبي طحوريا بطول 12 كم، حيث يتم الآن رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية، بتكلفة 35مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد أعمال إنشاء بوابة مدخل شبين القناطر ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة، ووجه بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروعات، مشيرًا إلى أنه مستمر في متابعة الأعمال بشكل دوري لحين تسليمها وإدخالها الخدمة.

وشدد المحافظ على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريق هام وحيوي يخدم أهالي قرى شبين القناطر وتوابعها، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

وأكد الهجان، استمرار متابعته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات على أرض الواقع لكافة القطاعات، للانتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى .



أعمال الإصلاح بالطرق



المحافظ يتفقد أعمال الرصف



جانب من أعمال الرصف بالقليوبية



جانب من أعمال الرصف



جانب من سير العمل



خلال الجولة



خلال جولة المحافظ



رصف الطرق بشبين القناطر



متابعة أعمال الرصف



