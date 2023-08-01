تفاصيل مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية ترفع تصنيف مصر عالميًا.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى الدولة لإقامة العديد من المشروعات المختلفة فى كافة القطاعات، ومنهم قطاع النقل البحرى الذى يشهد تطور كبير فى السنوات الأخيرة وإقامة العديد من المشروعات المختلفة لرفع تصيف الميناء عالميا، وتستطيع استقبال السفن التحارية الضخمه من كافة أنحاء العالم.

1- محطة تحيا مصر 55-62 بطول أرصفة 2500 متر

2- رصيف 85/3 بطول ارصفة 433 مترا

3- كبارى هويس المالح تشمل 2 كوبرى بطول 170متر

4- إنشاء البنية التحتية للساحات الجديدة بمساحة 176 ألف متر مربع

5- رصيف الخدمات البحرية 7.5 متر بطول 60 مترا و13 مترا بطول 100 متر.

6- رصيف 100

رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 مترا

7-المنطقة اللوجستية 273 فدانا

بإجمالى 24-18 مليون طن

8- نجع إسو والألمونيوم

بإجمالى 12.86 فدان لوجه الالمونيوم

نجع إسو باجمالى 6.42 فدان