المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل لحيازتهما 15 قطعة حشيش في الاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة كل من " ف.ا.ف" و " أ.ا.ا" ،بالسجن المشدد 10 سنوات ،وتغريمه كل منهما مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمتهما بالمصاريف الجنائية.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 4070 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرق ،يفيد بضبط المتهمان، وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي ، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم ، أبصرت القوة كل من " ف.ا.ف" عاطل و " أ.ل.ا" عامل ، في الطريق العام ،الاول ممسك بحافظة جراب نظارة يقومان بتفحص ما بداخلها ،ومن ثم قام المتهم الثاني بالتقاط قطعة منها لمخدر الحشيش ، ووضعها في جيب بنطلونه ، وتمكنت القوة من ضبطهما وانتزاع الخافظة من يد المتهم الأول وبفضها عثر بداخلها على عدد 12قطعة لمخدر الحشيش ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض قاطع ملوث بمخدر الحشيش و هاتف محمول ومبلغ مالي ، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد 3 قطع لمخدر الحشيش ، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهتها أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض لتقطيع تجارتهم غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها المتقدم.



