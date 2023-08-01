الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى العيد القومى

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى العيد القومىالثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:57 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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