اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:37 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى العيد القومى

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:57 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى العيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.


الرئيس السيسى

بنين

العيد القومى لبنين

الرئيس باتريس تالون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة