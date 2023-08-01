الثوم والمكسرات والتوت للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كتب – حسام الشقويرى

يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وحتى أمراض الكلى إذا ترك بدون علاج، وللمساعدة فى الحد من مخاطره يجب أن يتضمن نظامك الغذائى بعض الأطعمة التى تساعد على خفض مستوياته بشكل طبيعى وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلى بعض أفضل العناصر الغذائية التى يجب تضمينها فى نظامك الغذائى للمساعدة فى إدارة ارتفاع ضغط الدم..

1- الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلى غنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم، ما يجعلها خيارات ممتازة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم من خلال مواجهة تأثيرات الصوديوم، بينما يمكن أن تساعدك المستويات المنخفضة من الصوديوم فى تقليل ضغط الدم.

2- التوت

التوت، خاصة التوت الأزرق، يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وقد ثبت أنه يساعد فى خفض ضغط الدم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يحاولون إدارة وزنهم.

3- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان والكينوا غنية بالألياف، وقد ثبت أنها مفيدة فى خفض ضغط الدم، كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتى يمكن أن تساعد أيضًا فى تنظيم ضغط الدم.

4- البروتين الخالى من الدهون

مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والفاصوليا منخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول، ما قد يساعد في خفض ضغط الدم. كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم.

5- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين النباتي، كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

6- الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب واللبن والجبن مصادر جيدة للكالسيوم، والتى يمكن أن تساعد فى خفض ضغط الدم، كما أنها مصدر جيد للبروتين والمواد المغذية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

7- الثوم

ثبت أن الثوم له تأثيرات فى خفض ضغط الدم وقد يكون مفيدًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

8- الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، وثبت أن لها تأثير في خفض ضغط الدم، ومع ذلك من المهم تناوله باعتدال لأنه يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.