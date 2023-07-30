هل نزيف الأنف علامة على ارتفاع ضغط الدم؟ إليك ما يجب أن تعرفه

كتبت إيناس البنا

نزيف الأنف المعروف أيضًا باسم الرعاف، هو شيء عانى منه معظمنا مرة واحدة على الأقل في حياتنا، الفكرة الأولى التي تنشأ أثناء نوبة الرعاف هي الإرهاق الحراري، لكن هل تعلم أن نزيف الأنف مرتبط أيضًا بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية حيث تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية بشكل ثابت، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية إذا تركت دون علاج.

ما هو الرعاف؟

الرعاف هو المصطلح الطبي لنزيف الأنف، والذي يحدث عند تمزق الأوعية الدموية في الأنف ، مما يؤدي إلى نزيف من الممرات الأنفية.

هل ارتفاع ضغط الدم يسبب نزيف الأنف؟

يمكن أن يكون نزيف الأنف أول مظهر من مظاهر ارتفاع ضغط الدم، مضيفًا أنه آلية وقائية لتقليل ضغط الدم ومنع النزيف في الدماغ.

عادة ، يتم ضبط ضغط الدم إلى الدماغ أعلى من ضغط الدم الطبيعي ، والذي يتراوح من 120/80 إلى 160/90. هذا يحمي من النزيف في الدماغ ، الذي يسبب السكتات الدماغية النزفية ويمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، لا يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث نزيف في الأنف إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم يسمى أزمة ارتفاع ضغط الدم.

على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين الاثنين، وجدت دراسة أجريت عام 2020 استخدمت بيانات من خدمة التأمين الصحي الوطنية الكورية، أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم كانوا أكثر عرضة لنزيف الأنف الذي يتطلب زيارات للمستشفى مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للحصول على إجابة محددة.

الأسباب الشائعة الأخرى لنزيف الأنف

يمكن أن يحدث نزيف الأنف في الصيف مع الحرارة الزائدة، مضيفًا أن الأسباب الشائعة تشمل:

صدمة من قطف الأنفأي حالة تقلل الصفائح الدموية، مثل حمى الضنك أو مميعات الدمالحساسيةتهب شديد بالأنفجروح وخدوش في الأنفتعرف على ما تعنيه أزمة ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لـ AHA ، إذا كانت قراءة ضغط الدم لديك تبلغ 180/120 أو أكثر وتعاني من أعراض أخرى مرتبطة ، مثل ألم الصدر ، وضيق التنفس، وآلام الظهر ، والتنميل أو الضعف، وتغير في الرؤية أو صعوبة في التحدث ، فسيتم اعتبار هذا الأمر بمثابة طوارئ ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من نزيف في الأنف ، فيجب فحص ضغط الدم بانتظام ، مضيفًا: "العلاج الأولي يشمل إبقاء الرأس مرفوعًا أثناء الاستلقاء واستخدام كمادات باردة.