إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق رأس غارب - الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، ظهر اليوم الثلاثاء، فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم "ا ص ق 6732"، بالكيلو 90 طريق رأس غارب الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كلا من عبد المنعم محمود عبد المنعم 48 سنة "جرح قطعى باليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزة عبد المنعم محمود 6 سنوات "جرح قطعى اعلى العين اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إيمان عادل عبدالحكيم "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، أدهم عبد المنعم محمود 3 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.