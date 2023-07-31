مصرع شخص نتيجة انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير

لقى شخص مصرعه نتيجة انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير بالإسماعيلية، وتم استخراج السيارة وجار البحث عن آخرين فى الترعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع السيد إبراهيم السيد 19 عاما مقيم أبوحماد محافظة الشرقية وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة التل الكبير من انتشال السيارة من الترعة وجارى البحث عن غرقى اخرين فى ترعة الإسماعيلية.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.