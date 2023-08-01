أول أيام أغسطس.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم أول أيام شهر أغسطس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم على القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة، بينما على جنوب الصعيد أعلى درجات متوقع تسجيلها 42 درجة عظمى والمحسوسة 43 درجة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.