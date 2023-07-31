كيف نمنع أمراض القلب فى أى عمر؟ يشرح التقرير أسلوب الحياة

المرض لقلبى هو مصطلح عام للأمراض التي تصيب القلب والشرايين الداعمة، في هذه الأمراض، ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ أو القلب أو أي جزء آخر من الجسم بسبب سماكة الشرايين بسبب ترسب الدهون أو الجلطة المنتشرة في مجرى الدم.
كيف نمنع أمراض القلب فى أى عمر؟ يشرح التقرير أسلوب الحياةالإثنين، 31 يوليو 2023 07:00 ص
امراض القلب
إيناس البنا
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