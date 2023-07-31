اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 08:18 ص
أكرم القصاص
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كيف نمنع أمراض القلب فى أى عمر؟ يشرح التقرير أسلوب الحياة

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:00 ص
كيف نمنع أمراض القلب فى أى عمر؟ يشرح التقرير أسلوب الحياة امراض القلب
إيناس البنا

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المرض لقلبى هو مصطلح عام للأمراض التي تصيب القلب والشرايين الداعمة، في هذه الأمراض، ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ أو القلب أو أي جزء آخر من الجسم بسبب سماكة الشرايين بسبب ترسب الدهون أو الجلطة المنتشرة في مجرى الدم.

عادات نمط الحياة

قد يؤدي إلى ألم في الصدر أو سكتة دماغية أو قصور في القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، ووفقا لموقع " webmd"، يمكن لجميع الفئات العمرية الاستفادة من اتباع نمط أكل صحي ونظيف. تتشكل عادات نمط الحياة ببطء على مر السنين، وقد يكون تغييرها أمرًا مربكًا.  

اختيار الخضار النيئة

الخضار النيئة ضرورية لتوفير إمدادات جيدة من مضادات الأكسدة الصحية للقلب، اختر الخضروات ذات الألوان الزاهية للحصول على أقصى فائدة، حيث تساعد الألياف الموجودة في الخضار على التحكم في ارتفاع ضغط الدم وترسب الدهون في الشرايين وتسهل أيضًا عملية الهضم.

استهلك الملح بيقظة

الخطوة التالية هي تقليل الملح المخفي من الأطعمة مثل رقائق الذرة والموسلي والخبز والبسكويت والصلصات والمخللات، اختر أملاحًا أقل نقاءً مثل الملح الصخري وملح الهيمالايا. كن حذر، إذا كنت تعاني أيضًا من الغدة الدرقية ، فقد تحتاج إلى الملح المعالج باليود.  

الانخراط في أنشطة القلب

كما يوحي الاسم، فإن أي نشاط بدني يؤثر على عمل القلب يعتبر مناسبًا لضغط الدم ويحسن مستويات الطاقة ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحارب زيادة الوزن لتحسين صحة القلب بشكل عام.

اختيار مصادر البروتين منخفضة الدهون

قلل من المنتجات الحيوانية عالية الدسم مثل الحليب كامل الدسم والجبن المطبوخ وما إلى ذلك، تعتبر حبيبات الصويا والبراعم والبقول المجففة مصادر مناسبة للبروتين قليل الدسم.  

التحكم في الأجزاء

تُعد السعرات الحرارية المقدرة في طعامك أسهل طريقة لتجنب الإفراط في تناول الطعام والاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية.

قل لا للتدخين والكحول

قلل من تناول الكحول والتدخين، وهو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب.  
 

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