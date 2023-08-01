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أخبار 24 ساعة.. كتاب اكتشف يتضمن أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الانتماء

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:14 ص
أخبار 24 ساعة.. كتاب اكتشف يتضمن أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الانتماء وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزير التعليم: كتاب اكتشف يتضمن أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الانتماء
 
وزيرة الهجرة: نُجهز لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية لأبنائنا فى الخارج
 
جدول قطع الكهرباء فى مصر.. اعرف إزاى تحدد ميعاد الانقطاع عن منزلك
 
التعليم: سنتيح اختبار المصريين بالخارج عبر البريد السريع عدا المرحلة الثانوية
 

 


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