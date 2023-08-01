أخبار 24 ساعة.. كتاب اكتشف يتضمن أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الانتماء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزير التعليم: كتاب اكتشف يتضمن أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الانتماء
وزيرة الهجرة: نُجهز لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية لأبنائنا فى الخارج
جدول قطع الكهرباء فى مصر.. اعرف إزاى تحدد ميعاد الانقطاع عن منزلك
التعليم: سنتيح اختبار المصريين بالخارج عبر البريد السريع عدا المرحلة الثانوية
الحكومة: إيرادات السياحة أول 9 أشهر لـ2022/2023 سجلت 10.3 مليار دولار
الحكومة تعلن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الغربية
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