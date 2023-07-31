اليوم السابع
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خلال فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر "المصريين فى الخارج"..

التعليم: سنتيح اختبار المصريين بالخارج عبر البريد السريع عدا المرحلة الثانوية

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:46 م
التعليم: سنتيح اختبار المصريين بالخارج عبر البريد السريع عدا المرحلة الثانوية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمود راغب

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أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود مسار تعليمى مطور عبر منصة إلكترونية لتسجيل أبناء المصريين فى الخارج وامتحانهم عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مواد تعليمية وخبرات تعليمية لأبنائنا في الخارج.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في مؤتمر المصريين فى الخارج فى نسخته الرابعة، والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه تم توفير أماكن لأبناء مصر في مناطق الصراع عقب عودتهم من مناطق الصراع في السودان في المدارس الحكومية والخاصة بشكل فورى، مؤكدًا أن المصريين فى الخارج هم سفراء للدولة في الخارج، وأن الدولة حريصة على دعمهم، ودعم أبنائنا فى الخارج.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة طباعة الامتحان وحله ثم إرساله بالبريد السريع للسفارات والقنصليات لأبناء مصر في الخارج، ثم عمل اختبار تحديد مستوى عقب العودة لمصر، موضحًا أن ذلك لن ينطبق على الصف الثالث الثانوي لأن ذلك سيخل بتكافؤ الفرص.

ودعا الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العلماء والخبراء المصريين في الخارج لزيارة مدارس المتفوقين فى مصر، لأنها مدارس شديدة التميز، فضلاً عن المدارس الحكومية الدولية التي عليها إقبال شديد من الشعب المصرى، فضلاً عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يتخرج منها الطالب إما للجامعات التكنولوجية، أو الجامعات العادية بمعادلة، أو لسوق العمل مباشرة حسب رغبته.

وأشار إلى أن كتاب اكتشف، ضمن المناهج المطورة، ليضم أنشطة عن اللغة الهيروغليفية، وذلك بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، في هذا الصدد، موضحًا أن الهدف ليس تعلم قراءة اللغة الهيروغليفية، ولكن معرفة أساسياتها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على زرع قيم احترام العمل والأخر والمثابرة، فضلاً عن زرع الأخلاق، فضلاً عن إزالة «الحشو» من المناهج.


الهجره

وزاره الهجره

مؤتمر المصريين بالخارج

التربيه والتعليم

وزاره التربيه والتعليم



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