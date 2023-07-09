7 نصائح لزيادة مستويات التركيز عند الأطفال

كتبت فاطمة خليل

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحسين مستويات التركيز بين الأطفال: 1. قسّم المهمة الكبيرة إلى مهام صغيرة تتطلب المهمة الكبيرة الكثير من التركيز والانضباط ، لذا سيكون من الجيد تقسيمها إلى مهام أصغر. فقدان التركيز من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأطفال ،و التركيز مطلوب للانتباه إلى المعلم ، والتركيز على مهام الفصل ومعظم أجزاء التعلم ويمكن للوالدين فعل الكثير لضمان تركيز أفضل لأطفالهم، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لزيادة مستويات التركيز عند الأطفال، بحسب موقع India Today.تتطلب المهمة الكبيرة الكثير من التركيز والانضباط ، لذا سيكون من الجيد تقسيمها إلى مهام أصغر.

يمكن تطبيق هذا على الأعمال المدرسية ، والأعمال المنزلية واكتساب قدرات جديدة. إن القيام بمهمات صغيرة، يجعل المهمة أقل رعباً وأبسط من التركيز عليها ، كما أنه يعطي إحساسًا بالتقدم والتطور. 2. التغذية الجيدة يؤدي سوء التغذية إلى مشاكل في التركيز لفترة طويلة. يؤثر النظام الغذائي الغني بالسكر والدهون غير الصحية على مهارات التركيز لدى الأطفال. بعض الخيارات الغذائية الصحية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات التركيز هي الحليب والبيض والأسماك واللحوم والشوفان وما إلى ذلك. تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا في زيادة مستويات التركيز.

يسبب فقدان الصوديوم والمعادن تغيرات حادة في الذاكرة والانتباه. تأكد من أن طفلك يشرب كمية كافية من الماء ، ليس فقط في الصيف ولكن في المواسم الأخرى أيضًا. تجنب الوجبات السريعة والكافيين ومشروبات الطاقة للأطفال. 3. تقليل المشتتات ليست فكرة جيدة أن تشاهد التلفاز أثناء أداء الواجب المنزلي ، لأن هذا يصرف انتباهك. كما أن الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي تقطع التركيز. شجع طفلك وعلمه ألا يقرأ الرسائل النصية أو يستخدم الهواتف المحمولة أثناء الدراسة وأداء الواجبات المنزلية. 4. أشرك الأطفال في ألعاب العصف الذهني قد يؤدي إشراك الأطفال في العديد من الأنشطة إلى إرهاقهم. اسمح لهم بقضاء وقت ممتع وإشراكهم في تصور الألعاب والتمارين الممتعة. على سبيل المثال ، تساعد الألعاب مثل التفكير النقدي والقدرات العلمية والتفكير الحاسم في الاهتمام بقضايا التركيز لدى الصغار