لزيادة التحصيل والتركيز وقت المراجعة..نظام غذائى صحى لطلاب الثانوية العامة

كتبت فاطمة ياسر

خلال الامتحانات يجب التغذية الجيدة للطلاب، والسبب أن التغذية الجيدة تساهم بشكل كبير في زيادة تركيز وتحصيل الطالب ورصد اليوم السابع أبرز وأهم الأطعمة التي يجب علي الطلاب تناولها، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن التغذية الجيدة للطلاب تساعد في تقوية الذاكرة، وتعزيز القدرة علي التركيز، ومن ضمن هذه التغذية التالي:



-البيض:

يحتوي البيض علي فيتامين ب وحمض الفوليك ، ومادة الكولين التي تساهم في تنظيم الحالة المزاجية والذاكرة وتنشيطها، ولذا ينصح بتناول الطلاب له للشعور بالطاقة والحيوية طوال اليوم.



-الأفوكادو مع الشوفان:

تناول هذه الوجبة يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم والمخ لتنشيط الذاكرة، وتعزيز القدرات العقلية، وزيادة فرص الذاكرة، وتنشيطها، زيادة التركيز بالشكل الذي يحتاجه المخ لزيادة الاستيعاب.



-المكسرات:

تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الذاكرة، والانتباه وزيادة التحصيل الدراسي، كما أن المكسرات تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والفوائد التي يحتاجها، ومنها حمض الفوليك، والحديد، فيتامين أ وب وك وهـ، ولذا يجب علي الطلاب تناول حفنة يومية من المكسرات.