اليوم السابع
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وفد جامعة زيجيانج الصينية يزور المركز القومى للبحوث

الأحد، 09 يوليو 2023 02:38 م
وفد جامعة زيجيانج الصينية يزور المركز القومى للبحوث جانب من اللقاء
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث ، اليوم الأحد، بمكتبه البروفيسور ثياو لي ممثلا عن جامعة زيجيانج الصينية والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون بين البلدين ونشر ثقافة التميز العلمى محلياً ودولياً.
 
جاءت هذه الزيارة على هامش ورشة العمل التى ينظمها معهد بحوث التغذية بعنوان "البحث والتطوير فى تقنيات ومعدات الكشف والاستخراج والمعالجة" مشروع الحزام والطريق المشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعه زيجيانج الصينية".
 
وقد تم عرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه. بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وامكانات هائلة متضمنه 14 معهداً بحثياً يشمل 109 قسماً و6 مراكز تميز.
 
وأشار درويش الى أن هذه الزيارة  فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز وجامعة زيجيانج وتعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة. 
جديراً بالذكر أن الوفد قام بعمل جوله تفقديه داخل معامل المركز.
 
فيما تبادل الطرفين إهداء الدروع.   
 
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القومى للبحوث

الصين

جامعه زيجيانج الصينية

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