القومى للبحوث يحصد المركز الثانى فى جوائز الدولة لعام 2022 بـ7 جوائز

كتب محمد صبحى

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور الدكتور محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد، وكذلك جوائز الهيئات والأفراد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 53 جائزة.

وقد جاء المركز القومى للبحوث فى المركز الثانى، مع جامعة القاهرة حيث حصد علماؤه 7 من جوائز الدولة بالإضافة إلى جائزة المرأة التقديرية وهم:

● جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فى العلوم الاساسية: وقد فاز بها الدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه - الأستاذ الباحث ووكيل معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركز القـــومى للبحــــــــــوث.

● جائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة: فاز بها الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب يوسف – الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيميائية بالمركز القـــومى للبحــــــــــوث.

● جائزة المرأة التقديرية فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية:

وفازت بها الدكتور سعاد عيسوى اسماعيل الجنجيهى – الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث.

● جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الأساسية: (العلوم الفيزيقية) وفاز بها الدكتور أحمد رمزى محمد واصل – الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث.

● جائزة المرأة التشجيعية في مجال الصحه والعلوم الصيدليه: وفازت بها الدكتورة عبير عبد الله على سلامة – الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث.

جوائز الهيئات والأفراد:

● فى مجال العلوم الزراعية: فاز بها الدكتور مصطفى محمود عبد الحكيم جودة – الباحث بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث.

● فى مجال العلوم الطبية: فاز بها الدكتور أحمد عبد ربه عبد ربه محمد رمضان – الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث.

كما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور – وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مجلس أكاديمية البحث العلمى رقم 180 أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة وقد فاز المركز القومى للبحوث بالمركز الأول بعدد 15 جائزة يليه جامعة القاهرة فى المركز الثانى ب 5 جوائز، ثم جامعة عين شمس فى المركز الثالث ب 4 جوائز. وجاءت أسماء الفائزين من المركز على النحو التالى:

● جائزة أ.د. عبدالمنعم ابو العزم في مجال علم وتكنولوجيا الزجاج: الدكتور محمد عبد الفتاح مجمد مرزوق الأستاذ بالمركز القومى للبحوث.

● جائزة الأستاذ الدكتور عباس عبدالكريم في مجال بحوث المطاط والبلاستيك: الدكتور محمد نادر إسماعيل عبد الحميد دياب الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث.

● جائزة الأستاذ الدكتور يحي عبداللطيف فهمي في مجال السليلوز والأخشاب:

● مناصفة بين كل من: الدكتور أحمد عوض عبدالله هارون - الأستاذ بالمركز القومى للبحوث والدكتور محمد سيد محمد حسانين - الباحث بالمركز القومى للبحوث.

● جائزة الدكتورعلى حبيش في مجال الكيمياء الخضراء لتطوير الصناعات النسجية: الدكتورة سلوى إبراهيم مصطفى موافي الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث.

● جائزة الأستاذة الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد في العلوم الأساسية في مجال المواد الجديدة والذكية: مناصفة بين كل من: الدكتور سمير كامل محمد إبراهيم الزياتي - الأستاذ بالمركز القومى للبحوث والدكتور حسام السيد إمام سليمان - الأستاذ الباحث المساعد بالمركز القومى للبحوث.

● جائزه الاستاذ الدكتور صبري عبد المطلب في مجال الكيمياء الضوئيه والشمسية: فاز بها الدكتور وليد عبد الحليم عبد الغفار محمد - استاذ باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث.

● في مجال العلوم البيطريه والزراعيه جائزه الاستاذ الدكتور فؤاد رضوان الفقي في مجال ابحاث المحاصيل فاز بها الدكتور بكري احمد بكري عبد الصبور - استاذ باحث بالمركز القومي للبحوث.

● جائزه الاستاذه الدكتوره محاسن عبد الفتاح لشباب العلماء في مجال التغذيه: فاز بها الدكتور احمد عبد الفتاح ابراهيم العليمي - أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث.

● في مجال جوائز اكاديميه الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسه الكيماوية: الدكتور حسام الدين زكريا السيد محمد ابراهيم - استاذ باحث بالمركز القومي للبحوث.

● جائزه المرحوم الاستاذ الدكتور محمد كامل محمود في مجالات تطوير التكنولوجيا المستخدمه في الصناعات النسجية: تمنح مناصفه بين الدكتوره /نرمين محمد علي محمد حسن - استاذ باحث بالمركز القومي للبحوث والدكتور/ طارق سعد شعبان عايشه - استاذ باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث.

● في مجال البحوث البيئيه جائزه البحوث البيئيه والتربية البيئية: دكتور/ رضا محمد عبد الحميد احمد - استاذ مساعد بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث .

● في مجالات أخرى جائزه المرحوم استاذ دكتور جمال ماضي ابو العزايم في مجال التنمية الريفية: الدكتور تامر جمال ابراهيم منصور - استاذ مساعد المركز القومي للبحوث.