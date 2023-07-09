هل يمكن الإصابة بالتهاب المسالك البولية من مقعد المرحاض؟

كتبت إيناس البنا

تعد التهابات المسالك البولية مشكلة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وأحد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول عدوى المسالك البولية هو أنه يمكن التعاقد عليها من مقاعد المرحاض، يكون القلق أكبر عندما يتعلق الأمر بالنساء، خاصة إذا كن يستخدمن المراحيض العامة.

فيما يلى حسب موقع "indianexpress"، نستكشف الأسباب والأعراض المختلفة لعدوى المسالك البولية (التهاب المسالك البولية) لدى كل من الرجال والنساء وما إذا كان بإمكانهم الحصول عليها من مقاعد المرحاض

هل من الممكن الإصابة بالتهاب المسالك البولية من مقاعد المرحاض ؟

على الرغم من وجود العديد من العوامل للإصابة بعدوى المسالك البولية ، فمن غير المرجح أن تصاب بالتهاب المسالك البولية بمجرد الجلوس على مقعد المرحاض، لا يمكننا التقاط عدوى المسالك البولية من المرحاض لأن الإحليل لا يتلامس مع المقعد، نحن في مأمن من بعض الإصابات طالما أن مجرى البول لا يتلامس مع المقعد، لا تدخل البكتيريا أجسامنا عادة من خلال مقعد المرحاض."

ما مدى شيوع التهاب المسالك البولية؟

يلعب الجهاز البولي دورًا مهمًا في تصفية الفضلات من الدم والتخلص منها عن طريق البول، عدوى المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية هي عدوى بكتيرية يمكن أن تحدث في أي جزء من الجهاز البولي ، بما في ذلك الكلى والمثانة والإحليل والحالب.

تعد التهابات المسالك البولية (UTIs) شائعة جدًا ، خاصة بين النساء، إنها واحدة من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا ، حيث تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام، يمكن أن يختلف الانتشار الدقيق لعدوى المسالك البولية اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل العمر والجنس والصحة العامة، بشكل عام ، النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية من الرجال بسبب الاختلافات التشريحية. تشير التقديرات إلى أن حوالي 50-60٪ من النساء سيعانين على الأقل من التهاب المسالك البولية في حياتهن.

هل يمكن أن تسبب مقاعد المرحاض التهاب المسالك البولية؟

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن انتقال عدوى المسالك البولية من مقاعد المرحاض أمر مستبعد للغاية، تحدث عدوى المسالك البولية في المقام الأول بسبب البكتيريا الموجودة في جسم الفرد، وليس من ملامسة الأسطح الملوثة. المصدر الرئيسي للبكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية هو الأمعاء والأعضاء التناسلية للفرد.

مقاعد المرحاض ، إذا تم تنظيفها وصيانتها بشكل صحيح ، فهي ليست مصادر مهمة للتلوث البكتيري، معظم البكتيريا التي قد تكون موجودة على مقعد المرحاض غير ضارة ومن غير المحتمل أن تسبب التهابات المسالك البولية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للبكتيريا البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة على الأسطح الجافة مثل مقاعد المرحاض.

أسباب التهاب المسالك البولية

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، أحد أكثر أسباب التهاب المسالك البولية شيوعًا هو قلة النظافة. العامل الشائع الآخر الذي يمكن أن يساهم في التهاب المسالك البولية هو النشاط الجنسي. يمكن أن يؤدي الاتصال الجنسي إلى إدخال البكتيريا في المسالك البولية ، خاصةً إذا لم يتم الالتزام بالنظافة الشخصية قبل ممارسة الجنس وبعده.

أعراض التهاب المسالك البولية

هل تشعر بألم أو حرقة عند التبول؟ قد تكون مصابًا بعدوى في المسالك البولية انتبه للأعراض التالية غير المتوقعة:

إحساس حارق بعد التبول

رغبة ملحة أو قوية في التبول، على الرغم من إنتاج القليل من البول عند القيام بذلك

بول غائم أو أسود أو أحمر أو له رائحة غريبة

الشعور بالضعف أو الإرهاق

حمى أو قشعريرة (علامة على أن الكلى قد تتأثر بالعدوى)

آلام الظهر أو أسفل البطن أو الضغط

كيف لوقف عدوى المسالك البولية؟

إذا كنت معرضًا أيضًا لخطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية ، فتأكد من اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية مسبقًا للبقاء في أمان.

ممارسات النظافة

يعد الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة ، خاصة حول المنطقة التناسلية ، أمرًا ضروريًا، يشمل ذلك المسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام المرحاض، وغسل اليدين قبل وبعد استخدام الحمام واستخدام صابون لطيف غير معطر للتنظيف.

ترطيب كافٍ

شرب الكثير من الماء يساعد على طرد البكتيريا من المسالك البولية. إن الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز صحة الجهاز البولي ويقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

التبول بشكل منتظم وكامل

تجنب حبس البول لفترات طويلة وتفريغ المثانة بالكامل خلال كل زيارة للحمام. يساعد ذلك في القضاء على البكتيريا ويمنع نموها في المسالك البولية.

في حين أن عدوى المسالك البولية شائعة ، إلا أن انتقال عدوى المسالك البولية من مقاعد المرحاض أمر مستبعد للغاية. تحدث عدوى المسالك البولية في المقام الأول بسبب البكتيريا الموجودة في جسم الفرد ، وليس من ملامسة مقاعد المرحاض، من خلال التركيز على النظافة الشخصية المناسبة ، والبقاء رطبًا ، واعتماد عادات نمط حياة صحية ، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية بشكل كبير.