أعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تصيب التهابات المسالك البولية الأطفال أيضًا. التهاب المسالك البولية هو مرض شائع قصير المدى يمكن أن يصيب الأطفال والكبار على حد سواء، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى عواقب، ولكن هل تعلم أن حوالي 8% من الفتيات و2%من الأولاد يصابون بعدوى المسالك البولية في سن الخامسة؟.. قد تختفي عدوى المسالك البولية لدى طفلك بالعلاج ولكن عليك التعرف على أعراض وعلامات التهاب المسالك البولية وطرق الوقاية، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

عدوى المسالك البولية عند الأطفال

حدوث هذه الأعراض بشكل شائع عند الأطفال بسبب دخول البكتيريا إلى المثانة أو الكلى.

قد يُظهر الطفل المصاب بعدوى المسالك البولية أعراضًا مثل الحمى والقيء سيستغرق هؤلاء الأطفال حوالي أسبوع من الوقت لمحاربة العدوى والعودة إلى المسار الصحيح .

أعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال

قد يعاني الأطفال المصابون بعدوى المسالك البولية من ألم أو حرقة أو إحساس بالوخز عند التبول.

قد يتبولون بشكل متكرر، ويعانون من مشاكل التبول، وآلام في البطن ، وبول كريه الرائحة ، وبول غائم.

قد تنتقل العدوى عبر الحالبين إلى الكلى، وتسمى التهاب الحويضة والكلية والتي يمكن أن تصبح قاتلة سيكون من الضروري على الوالدين استشارة الطبيب على الفور بعد ملاحظة الأعراض لذلك ، لا تهمل هذه الأعراض لدى أطفالك.

أسباب التهاب المسالك البولية عند الأطفال

عادة ما تظهر عدوى المسالك البولية عند الفتيات لأن مجرى البول لديهن أقصر وأقرب إلى فتحة الشرج.

العوامل الأخرى التي تستدعي عدوى المسالك البولية هي انسداد الكلى أو في مكان ما على طول مسار تدفق البول الطبيعي) ، وتدفق البول العكسي إلى الحالب والكلى ، وعدم اتباع عادات المرحاض والنظافة السيئة. أيضًا ، يمكن أن يؤدي وجود تاريخ عائلي من عدوى المسالك البولية إلى زيادة فرص الشخص في المعاناة منه.

التشخيص والعلاج

سيتم الكشف عن تشخيص عدوى البول عند الأطفال بمساعدة اختبارات البول التي تساعد في الكشف عن البكتيريا.

قد يساعد اتباع التعليمات التي قدمها الطبيب بعد التشخيص في علاج العدوى.

أما عن العلاج الطبيب سينصح الطفل بالمضادات الحيوية يجب على الآباء التأكد من أن الطفل لا يتخطى أي جرعات.

وإليك بعض الطرق لتجنب الإصابة:

-شرب كمية كافية من السوائل

-تجنب الكافيين أو الصودا أو الشاي المثلج

-ارتجاء ملابس داخلية قطنية بدلًا من استخدام أي قماش آخر

لا تستخف بصحة طفلك على الإطلاق

-يحتاج الأطفال إلى تجنب الأطعمة الحمضية التي يمكن أن تهيج المثانة

-في حالة إصابة طفلك بعدوى في المسالك البولية ، تأكد من الاتصال بالطبيب لتجنب أي مشاكل.