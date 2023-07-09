مستوطنون إسرائيليون يهدمون أجزاء من السوق القديم وسط "الخليل"

أ ش أ

هدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، أجزاء من السوق القديم وسط مدينة الخليل، المُغلق منذ عام 1983.

وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، فى تصريح للصحافة، إن عددًا من المستوطنين أقدموا على هدم أقواس خارجية فى السوق القديم، تحت حماية جيش الاحتلال .



وأوضح حمدان أن بلدية الخليل حصلت على أمر احترازى من محكمة الاحتلال بوقف بناء 31 وحدة استيطانية فى السوق القديم منذ عام 2017 وحتى عام 2021، ولكن ما يسمى "مجلس الاستيطان الأعلى" سمح باستكمال البناء بعد ذلك.



وأشار إلى أن أعمال الحفر والبناء من المستوطنين سارية منذ فترة، موضحا أن العمل جارٍ لمتابعة هذه القضايا فى المحاكم، لإيقاف مخططات المستوطنين فى التوسع الاستيطانى فى المنطقة.