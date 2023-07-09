اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 03:59 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف وتوسعة الطرق وزراعة الأشجار والنخيل بالميادين

الأحد، 09 يوليو 2023 02:39 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف وتوسعة الطرق وزراعة الأشجار والنخيل بالميادين محافظ كفر الشيخ يتفقد تمهيد وتوسعة الطرق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في توسعة الطرق والتطوير لتسهيل الحركة  المرورية، وربط غرب العاصمة بشرقها، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور.
 
وتفقد محافظ كفر الشيخ، توسعة طريق محلة موسى سخا، ماراً بموقع إقامة كوبري سخا العلوي، مكلفاً  وحدة الرصف برفع الرتش والردم على جانب الطريق، كما وجه برعاية الاشجار والنخيل وريهم على جانبي الطريق،كما  تفقد الطريق الجديد المستحدث من مسار العائلة المقدسة، ماراً بالمجمع السكني الجديد خلف جامعة كفر الشيخ، لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ سخا"، كما وجه بالاهتمام بالأشجار والنخيل الذي جرى زراعتها على جانبي الطريق.
 
كما وجه بالاهتمام بالأشجار التي تم زراعتها على جانبي شارع عبد الهادي راضي الممتد من ميدان النصر، حتى موقف كفر الشيخ العمومى.
 
تفغقد طريق سخا محلة موسى
تفقد طريق سخا محلة موسى

جانب من توجيهات محافظ كفر الشيخ
جانب من توجيهات محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد تمهيد وتوسعة الطرق
محافظ كفر الشيخ يتفقد تمهيد وتوسعة الطرق

متابع زراعة الأشجار
متابع زراعة الأشجار

توسعة الطرق بغرب كفر الشيخ
توسعة الطرق بغرب كفر الشيخ

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

زراعة الاشجار بشارع عبدالهادي راضي
زراعة الاشجار بشارع عبدالهادي راضي

 


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