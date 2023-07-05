اليوم السابع
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بيطرى كفر الشيخ يضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:14 ص
بيطرى كفر الشيخ يضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفرالشيخ  حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها ضبط 10 أطنان و129 كيلو، من اللحوم الحية والمجمدة، والأسماك، والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها كميات مجهولة المصدر، وذلك خلال شهر يونيو.
 
يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
 

بيطرى كفر الشيخ

لحوم غير صالحة

اسماك غير صالحة

مديريات الطب البيطرى



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