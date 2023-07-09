اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 261 ألفا و27 طن قمح بجميع المراكز لموسم حصاد 2023

الأحد، 09 يوليو 2023 04:15 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 261 ألفا و27 طن قمح بجميع المراكز لموسم حصاد 2023 توريد القمح بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  على استمرار توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، مشيراً إلى أنه تم توريد 261 ألفا و27 طنا، حتى اليوم الأحد من خلال 22 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة توريد 93.45%، مؤكدا أن المساحة المزروعة بلغت 214 ألف فدان هذا العام.
 
وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.
 
من جانبه، أوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات أثناء التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول، مؤكداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
 
استمرار توريد القمح بكفر الشيخ
استمرار توريد القمح بكفر الشيخ

توريد القمح بصوامع كفر الشيخ
توريد القمح بصوامع كفر الشيخ

توريد القمح بكفر الشيخ
توريد القمح بكفر الشيخ

 


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