اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 171 ألفا و617 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.4%

الأحد، 09 يوليو 2023 03:10 م
توريد 171 ألفا و617 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.4% شون قمح
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام 49 طنا من القمح المحلي موزعة ما بين 22.7 طن من البنك الزراعي 26.3 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 171 ألفا و617 طنا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98.4% من المستهدف. 

 
ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين. 
 
وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.
 
 
 

اخبار المحافظات

محافظ الغربية

توريد القمح

حصاد القمح

محافظة الغربية



الموضوعات المتعلقة

توريد 3.6 مليون طن قمح محلى للصوامع والشون بالمحافظات.. "التموين" تحذر التجار من التلاعب فى كميات النخالة المسلمة للمزارعين.. صرف 36 مليار جنيه مستحقات الموردين.. وفتح الموسم حتى أغسطس المقبل

الخميس، 06 يوليو 2023 06:00 م

وكيل "تموين الشرقية": توريد 533 ألفا و935 طن قمح محلى حتى الآن

الخميس، 06 يوليو 2023 01:19 م

ميناء سفاجا البحرى يستقبل 63 ألف طن قمح أوكرانى على السفينة وادى العرب

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:29 ص

تموين الأقصر تعلن توريد 26125 طن قمح للشون والصوامع فى موسم القمح حتى الآن

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة