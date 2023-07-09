كشف لغز اختفاء فتاة بالدقهلية.. حرضها مسجل خطر لطلب فدية من أسرتها

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة محافظة الدقهلية، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام، من كشف غموض اختفاء فتاة قاصر من منزلها بعد ارتباطها عاطفيا بمسجل شقي خطر، سبق ضبطه في عدد من القضايا على مقابلته والتنزه معه، واتفاقها معه على مساومة أسرتها على فدية قدرها 500 ألف جنيه.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من "حمدى .م.م.ع"، 63 عامًا، عامل زراعى ، ومقيم عزبة نسيم 2 التابعة لقرية طناح بغياب نجله شقيقه "مروة "، 17 عامًا، طالبة بالصف الثانى الثانوى عن المنزل وقرر بخروجها عن المنزل بحجة لإصلاح جهاز التابلت الخاص بها، وتم غلق هاتفها المحمول وعقب محاولتهم الاتصال على هاتفها تجاوب أحد الأشخاص وقرر لهم بأن نجلتهم متواجدة طرفه ومتواجد بمدينة الإسماعيلية ويطلب منهم مبلغ 500 ألف جنيه لإعادتها .

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بقيادة رئيس مباحث المديرية وضباط فرع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة رئيس المباحث، وأسفرت جهود البحث إلي تلقي أسرة الغائبة اتصالا من ذلك الشخص وقرر لهم بأنه قام بترك نجلتهم بمدينة المنصورة .

باستدعاء الفتاة وسؤالها قررت أنها تعرفت على أحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بالخروج معه بقصد التنزه، ونظرا لتأخرها قام بالاتفاق معها على اختلاق الواقعة لعدم معاقبة أهليتها لها.

وقالت أنه توجه بها لإحدي الشقق السكنية " لاتعلم مكانها " وكان في انتظارهما شخصان آخران " لاتعلمهما " وأحضرها عقب ذلك لمدينة المنصورة وتركها.

بإجراء التحريات جرى التوصل إلي أن ذلك الشخص ويدعي" محمد إ.ر"، 35 عامًا، عاطل، ومقيم عزبة الحازمي مركز السنبلاوين والسابق اتهامه في 5 قضايا "تحريض فتاة على الهرب - تزویر - ضرب - تشهير - اغتصاب .

ودلت التحريات أنه استدرج الفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمها أنه سيقوم بإخفائها وإيهام أهليتها أنها مختطفة قاصدا من ذلك، احتجازها لمساومة أهليتها للتحصل منهم على مبلغ مالي بالاتفاق مع شخص يدعى "محمد.ش.ا"، 30 عامًا سائق توك توك ومقيم عزبة شعبان مركز السنبلاوين، والسابق اتهامه في القضية رقم 2016/13116 جنح السنبلاوين " ضرب "وآخر .

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحري عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.