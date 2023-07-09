ضربة أمنية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى ضربة أمنية حاسمة، أحبطت الداخلية محاولة نقل وتهريب كمية من مخدر الهيروين من شرق قناة السويس إلى غربها وضبط عنصر آخر وبحوزته كمية من الهيدرو المخدر بالسويس، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (عدة عناصر إجرامية) إعتزموا نقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين الخام من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهم ، كما تابعت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية لحيازته كمية لمخدر الهيدرو لترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، حيث تم ضبط ( 3 سيدات ) حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهن (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى) وضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام – مبلغ مالى)، و وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (11٫500٫000 مليون جنيه تقريباً).