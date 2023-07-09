اليوم السابع
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ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية فجر اليوم بالدقهلية

الأحد، 09 يوليو 2023 11:17 ص
ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية فجر اليوم بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية _محمد الحبشي

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قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة تموينية فجر اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، في نطاق مراكز طلخا وشربين والمنصورة، رافقه خلال الحملة مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية.
 
أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط مخبز لتجميعه 229 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، عدد 3 محاضر تصرف في إجمالى  34 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، 11 محضر نقص وزن بمقدار من 11 : 28 جراما، 1 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 1 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، تم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للنيابة العامة، لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جودة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
تجميع بطاقات تموينية
تجميع بطاقات تموينية

ضبط مخالفات مخابز
ضبط مخالفات مخابز

ضبط مخالفات
ضبط مخالفات

متابعه انتاج الخبز المدعم
متابعه انتاج الخبز المدعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مديرية التموين

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