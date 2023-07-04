اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:33 م
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محافظ الدقهلية يحيل 137 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:53 م
محافظ الدقهلية يحيل 137 محضر مخالفات تموينية للنيابة جانب من الحملات التموينية
الدقهليه شريف الديب

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قالت محافظة الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 137محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.
 
 
جانب من الحملات التموينية (2)
جانب من الحملات التموينية (2)

جانب من الحملات التموينية (1)
جانب من الحملات التموينية (1)

 


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