شباب كفر الشيخ تتلقى طلبات الانضمام لفرق الشمندورة للمواهب الغنائية والتمثيلية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن استقبال طلبات الراغبين فى الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بمقر المديرية حتى يوم 11 يوليو وفق شروط معلنة، وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، عن تقديم فرصة للانضمام لفرق الشمندورة بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فرق الشمندورة هي فرق غنائية تناقش قضايا سكانية مهمة مثل "تنظيم الاسرة، الزواج المبكر، العنف القائم على النوع الاجتماعي غيرها من القضايا" ومن خلال الانضمام لفرق الشمندورة، للشباب المشاركة في تأليف وتلحين أغاني مختلفة عن قضايا مجتمعية مهمة، بالمشاركة مع شباب من محافظات مختلفة .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى شروط الإنضمام أن يكون المتقدم : عمره بين 18 حتى 35 عاما و لديه إهتمام بالقضايا السكانية و يتمتع بحس فنى، لديه موهبة الغناء و التمثيل والتأليف والإخراج، يلتزم بالمواعيد المقررة من قبل المنظمين، لديه رغبة في التعلم والالتزام بحضور التدريب ولفترات طويلة و يكون التقديم بديوان عام المديرية إدارة نظم المعلومات بالدور الرابع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة شريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية والتقديم متاح حتى يوم 11 يوليو الساعة 10 صباحاً.