"رياضة الأقصر" تنظم تدريبات المركز الرياضى بمراكز شباب القرى الأكثر احتياجا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تنظيم فعاليات تدريبات المركز الرياضى للقرى الأكثر احتياجاً بمراكز شباب المحافظة، داخل 3 مراكز بالقرى على مدار شهرين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن جانبه، يقول صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، إنه استمراراً لتنفيذ فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وتم التنفيذ (مركز شباب المحاميد بحري ومركز شباب النواصر ومركز شباب توماس وعافيه 1) خلال الفترة 15/5/ حتي 15/7/2023.

وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن المشروع يستهدف القرى والمناطق التي لا يوجد بها مراكز شباب أو أندية لتمكين أبناء القرى المحرومة من ممارسة الأنشطة الرياضية في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف وصول الرياضة لكل فئات المجتمع، وذلك من منطلق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث ينفذ التدريب تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وإشراف جمال عبدالناصر.

وكانت قد استقبلت مراكز شباب محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، والتي تم إطلاقها منذ 11 يوماً بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر.