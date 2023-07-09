سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم رقم 18 شارع الطوريني متفرع من الإمام دون إصابات، وبناء على تعليمات المهندسة نهي أحمد خليفة رئيس حي الجمرك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال رفع مخلفات الأتربة، ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 4 بشارع ابن جبير وأمام رقم 6 بشارع ابن باجه باللبان، وهو عقار خالى من السكان ولم يسفر الحادث عن اصابات.

وقام الحى برئاسة المهندسة نهى أحمد خليفة رئيسة حى الجمرك، بتكليف القيادات للتوجة الى العقار، برئاسة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام حى الجمرك ورجال مباحث قسم الجمرك، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة.

فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط اجزاء من العقار .

وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية .