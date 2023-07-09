سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالمنوفية لسهولة امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عقب الخروج من أداء امتحان مواد الجيولوجيا وعلم النفس لسهولة الامتحانات.
ويقول أحمد على طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية، أن امتحان الجيولوجيا اليوم جاء سهل وفى مستوى الطالب العادى عدا نقطة أو نقطتين لكى تفرق بين الطالب العادى والمتميز.
ويضيف محمد عبد الحميد طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية، أن امتحان مادة علم النفس والاجتماع اليوم جاء سهلا جدا للغاية وفى مستوى الطالب العادى ويعد أسهل الامتحانات حتى الآن.
ويضيف أحمد السيد طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان علم النفس والاجتماع اليوم جاء سهل وفى مستوى الطالب العادى وعلى من الالغاز .
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طلاب الثاوية العامة (2)
طلاب الثاوية العامة (3)
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