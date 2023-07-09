فرحة طلاب ثانوية عامة بالإسكندرية بامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاحد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وتباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة حيث عبر البعض عن صعوبة الامتحان، ووجود أسئلة غير مباشرة، فى بعض الاسئلة، ورسمت مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية الرياضيات الفرحة على وجوه الطلاب.

أما طلاب الشعبة الأدبية عبروا عن فرحتهم من سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، ووجود الأسئلة مباشرة ومتوافقة مع الوقت المخصص للإجابة، وواضحوا أن الوقت كان كافى لمدة الامتحان.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.