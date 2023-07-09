اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والبعوث في هدوء واستقرار

الأحد، 09 يوليو 2023 02:22 م
ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والبعوث في هدوء واستقرار الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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اختتم اليوم الأحد طلاب القسم الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الفرنسية، كما اختتم طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار باللجان.
 
وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
 
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.
 

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