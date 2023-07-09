طلاب الثانوية الأزهرية "أدبى" يختتمون الامتحانات باللغة الفرنسية

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، إن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، أدوا امتحانات اليوم الختامي وسط أجواء أمنية آمنة واللجان يسودها الهدوء والنظام وسعادة بالوصول لليوم الختامي.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من اللجان الامتحانية، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان اليوم الختامي في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وخلال المتابعة حرص رئيس المنطقة الأزهرية علي تهنئة الطلاب بانتهاء مارثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلي أن منطقة الشرقية الأزهرية حرصت على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر منوهًا على اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول أثناء أعمال تقدير الدرجات.

كما اطمأن "الجنيدى" على خروج وانصراف الطلاب عبر مختلف الإدارات التعليمية، مشيدًا بانضباط اللجان الامتحانية والخدمات الشرطية ، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.

يشار إلى أن طلاب القسم الأدبي قد بدأوا امتحانات اليوم الأول لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأحد 4 يونيو الماضي، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص امتحان اليوم الختامي للقسم الأدبي.